На катарському телебаченні жорстко затролили збірну Німеччини після вильоту з ЧС-2022: ганебне відео

У країні-господарці зловтішаються, що Бундестім не змогла пробитися до плейоф.

В ефірі одного з катарських телеканалів вирішили висміяти збірну Німеччини, яка сенсаційно залишилася за бортом чемпіонату світу-2022 з футболу після групового раунду Мундіалю.

Присутні у студії чоловіки демонстративно прикрили роти однією рукою, а іншою помахали "до побачення" німцям, які не зуміли вийти до плейоф.

У такий спосіб на місцевому телебаченні поглузували з німецької команди, яка перед матчем стартового туру світової першості проти Японії провела акцію протесту на тлі скандальної заборони ФІФА використовувати пов'язки з написом "OneLove" на підтримку ЛГБТ-спільноти під час поєдинків ЧС-2022.

محللين برنامج المجلس بعد خروج ألمانيا pic.twitter.com/M87KeE5Htz — شؤون قطرنا (@Qattar_Affairs) December 2, 2022

Зазначимо, що збірна Німеччини набрала 4 очки на груповому етапі нинішнього Мундіалю та посіла третє місце в своєму квартеті, пропустивши до плейоф Японію (6 балів) та Іспанію (4 пункти). "Червона фурія" випередила німців завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Катару лише й залишається, що ганебно глузувати з когось іншого, адже похвалитися гарними виступами своєї збірної країна-господарка не може. Катарці програли всі три матчі проти Еквадору, Сенегалу та Нідерландів, посівши останню сходинку в групі.

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