"На хамство і брехню відповідатиму жорстко": Суркіс визначився з майбутнім Шовковського в "Динамо"

Ігор Суркіс та Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Реклама

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс оцінив роботу Олександра Шовковського на посаді головного тренера команди.

"Коли Шовковський був на піку – його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат – його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти, напівп'янички, які вже не грають, дають інтерв'ю, розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати. Але вирішувати це не їм.

Якщо буде потрібно – я сам ухвалю рішення. Я бачу, як Шовковський працює. Бачу, як він прогресує як тренер і набирається досвіду. Непроста ситуація, так. Можливо, ми не можемо сьогодні підсилити йому команду так, як хотілося би. Але він працює з тими, хто є. Але, повірте, якщо б ми захотіли зібрати команду з іноземців, навіть нігерійців, ми би це зробили. Ми запросили б 5-6 нігерійських гравців – і вони приїхали б до нас. Але це зовсім інша історія. На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому", – цитує Суркіса офіційний сайт "Динамо".

Реклама

Також Суркіс спростував чутки про можливе звільнення Шовковського.

"Я довго мовчав, але на хамство і брехню відповідатиму жорстко. Нехай пишуть що хочуть – я сам ухвалюватиму рішення щодо тренера. Скільки працювати Шовковському, вирішувати буду лише я. І в мене до нього є довіра. Треба, щоб команда прогресувала. Якщо цього не буде – звісно, стане питання про зміну тренера. Але я переконаний: Шовковський може прогресувати разом з командою. І ми готові йому всіляко сприяти в цьому, що і робимо зараз в межах довіри до нього і його тренерського штабу, незважаючи на сьогоднішні результати, які не є досить втішними.

Той футбол, в який він хоче грати, потребує, можливо, додаткового підсилення команди – і ми його шукаємо постійно. Шола і Тіаре – однозначно підсилили наш склад, додавши здорової конкуренції. Вони не побоялись скористатися цією можливістю. Але далеко не кожен гравець, якого ми запрошуємо, хоче їхати до України через жахливу війну.

На сьогодні головне – це перемога для нашої країни. Потрібно очистити Україну від цієї нечисті, щоб війна закінчилася й ми жили в мирній державі. Тоді ви побачите, як розвиватиметься футбол. Але якщо він розвиватиметься з таким суддівством, яке ми бачили у Львові, – я відверто скажу: це марно, і займатися цим взагалі не хочеться", – сказав президент столичного клубу.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Суркіс відповів генеральному директору "Шахтаря" Сергію Палкіну після суддівського скандалу в Класичному.

Нагадаємо, Шовковський очолив "Динамо" наприкінці 2023 року після відходу з клубу Мірчі Луческу. Минулого сезону "біло-сині" стали чемпіонами України і дійшли до фіналу Кубка України.

Цього сезону кияни наразі посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ, відставши від "Шахтаря" на 4 очки після поразки (1:3) в очному матчі.

Водночас "Динамо" вибило "Шахтар" з Кубка України, здобувши вольову перемогу (2:1) та вийшовши до чвертьфіналу.

Реклама

Наступний поєдинок команда Шовковського проведе 6 листопада з боснійським "Зріньські" в межах 3-го туру основного раунду Ліги конференцій, де поки що "біло-синім" не вдалося набрати жодного очка.

Після цього кияни 9 листопада прийматимуть черкаський ЛНЗ у матчі чемпіонату України.