На Київстар ТБ відбудеться трансляція футбольного матчу "Евертон"-"Динамо" Київ 

Сьогодні, 29 липня, на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ відбудеться трансляція благодійного футбольного поєдинку Match for peace #StopWarInUkraine, яке "Динамо" Київ реалізовує задля збору коштів на вирішення гуманітарних проблем в Україні.

Підопічні Мірча Луческу у британському Ліверпулі зіграють з ФК "Евертон", а сам матч супроводжуватиметься художніми перформансами від українських та світових зірок, концепцією яких займається команда 1+1 media.

Користувачі Київстар ТБ матимуть безкоштовний доступ до трансляції матчу на телеканалі 2+2, ввівши промокод START. Початок — о 21:45 за Києвом (о 19:45 за місцевим часом).

На стадіоні "Гудісон-Парк" виступлять представники швейцарського гурту Kadebostany з піснею "Another Sunrise", яка записана спільно з українськими вокалістками, та переможець британського The Voice 2021 Craig Eddie, який завдяки проєкту став справжньою суперзіркою. До того ж гімн України акапельно виконає артистка з міжнародним імʼям, тренерка кількох сезонів проєкту "Голос країни" — Тіна Кароль. А от учасниця найпопулярнішого вокального шоу країни Інесса Грицаєнко виконає пісню, що є музичним символом пацифізму, — "Imagine" Джона Леннона. До того ж артисти заспівають гімн українського спротиву, пісню "Ой у лузі червона калина", за участі хорового колективу українок, чиї чоловіки наразі боронять Україну на фронті.

До перфомансу доєднаються також вимушені переселенці, яких через війну тимчасово прихистила Велика Британія.

Окрім цього, на телеглядачів та гостей стадіону чекатимуть відеоролики про Україну та українців, а також про підтримку Великобританії у боротьбі з рф, важливі меседжі від вболівальників і проєкту "Спортивний фронт". Ведучі — Тімур Мірошниченко ("Сніданок з 1+1") та Маша Єфросініна.

Під час трансляції усі охочі матимуть можливість долучитися до благодійного збору на допомогу у вирішенні важливих гуманітарних проблем України. Збір донатів здійснюється через спеціальний сайт події, а всі виручені кошти будуть перераховані напряму на рахунки Міністерства соціальної політики України у НБУ.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб "Динамо" Київ та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України. Технічні партнери проєкту — компанії Alight та Profi. Співорганізатором благодійного туру є Максим Радуцький, директор з розвитку ФК "Динамо" Київ. .

Режисерками заходу стали TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо" Київ.

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