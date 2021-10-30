На класі: "Шахтар" у Києві розбив "Десну" та продовжив гонитву за "Динамо"

На класі: "Шахтар" у Києві розбив "Десну" та продовжив гонитву за "Динамо"

"Гірники" здобули впевнену перемогу в УПЛ перед єврокубковим вояжем до Мадрида.

Донецький "Шахтар" розгромив чернігівську "Десну" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги. Центральний поєдинок туру на столичному "Олімпійському" закінчився рахунком 4:1 .

Господарі зуміли швидко вийти вперед - на 8-й хвилині Манор Соломон замкнув простріл Додо. На 23-й хвилині нападник чернігівців Денис Безбородько відновивив паритет, але це був лише локальний успіх.

На 27-й хвилині Георгій Судаков ударом з-за меж штрафного майданчика знову вивів "гірників" уперед. А в другому таймі гостей забитими м'ячами добили Тете та Фернандо - бразильці забили на 62-й і 63-й хвилинах відповідно.

"Шахтар" (32 бали) йде другим в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Динамо" на три пункти. Сьогодні кияни на виїзді обіграли "Маріуполь" . "Десна" (18 очок) залишилася на 9-й сходинці.

. "Десна" (18 очок) залишилася на 9-й сходинці. У 14-му турі УПЛ "гірники" 7 листопада в гостях зіграють з "Колосом", а підопічні Олександра Рябоконя у той же день проведуть гостьовий поєдинок зі "Львовом". Перед цим "Шахтар" 3 листопада в Мадриді зустрінеться з "Реалом" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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