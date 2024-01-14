На кону буде чемпіонський пояс: стала відома дата наступного бою Ломаченка

Стали відомі деталі наступного бою ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

За інформацією ESPN, у майбутньому поєдинку український боксер вийде в ринг проти колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.

Поєдинок між Ломаченком і Камбососом відбудеться 12 травня в Австралії. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

✅️CONFIRMED. ESPN have today confirmed that Vasily Lomachenko will face George Kambosos for the vacant IBF Lightweight title on May 12th in Australia. pic.twitter.com/Y3JWQOKUSD — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) January 14, 2024

Додамо, що раніше промоутер Боб Арум заявляв, що бій Ломаченка проти Камбососа відбудеться у квітні 2024 року.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада минулого року Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO.

У своєму останньому бою Камбосос у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

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