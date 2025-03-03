"На кону – бутерброд з двома шматками ковбаси": Лебіга викликав на бій Усика (відео)

Популярний блогер хоче вийти в ринг проти українського чемпіона.

Відомий український блогер Михайло Лебіга викликав на спаринг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика.

Під час благодійного стрим-марафону в Twitch Лебіга записав відеозвернення до Усика, одягнувши його боксерські рукавички.

За його словами, переможець бою отримає винагороду – бутерброд з двома шматками ковбаси.

"Олександре Усику, я у ваших рукавичках викликаю вас на спаринг. Битися будемо за... хто виграє в нашому двобої – забирає бутерброд з двома шматками ковбаси. Є чи не є? Чекаю на відповідь", – сказав Лебіга.

В послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Українець залишається непереможним на професійному рингу.

Раніше Усик виявив бажання провести об'єднавчий поєдинок з британцем Даніелем Дюбуа, який зараз володіє поясом IBF.

Для Олександра це шанс стати триразовим абсолютним чемпіоном. У травні 2024 року він став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі в XXI столітті, коли в першому бою переміг британця Тайсона Ф'юрі.

Влітку 2024-го Усик був змушений відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Дюбуа, який уже встиг один раз захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Вперше в кар'єрі Усик здобув звання "абсолюта" 2018 року, здолавши росіянина Мурата Гассієва в об'єднавчому поєдинку в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг).

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