"На кордоні гравця забрали до ТЦК": двоє українських волейболістів не повернулися з Бельгії після матчу

Щонайменше двоє гравців волейбольного клубу "Решетилівка" не повернулися до України після матчу Кубка виклику проти "Менена", який відбувся у Бельгії.

Як повідомляє Tribuna.com, до України точно не повернулись Андрій Оробко і Дмитро Шаврак. За іншими даними, таких гравців троє.

Оробко у коментарі Tribuna.com вже пояснив своє рішення не повертатися до України після закордонного матчу. В клубі цю ситуацію поки що не коментують.

"Коли ми їхали на єврокубкову гру до Бельгії, на кордоні нашого ключового гравця забрали до ТЦК, клуб не зміг нічого вдіяти. Зараз він на навчаннях, хоча керівництво розповідало, що у нього все добре і він вдома. До цієї поїздки ми їздили на матчі на Фарерські острови, де цей гравець сказав, що не поїде, оскільки має проблеми з військовими документами, але керівництво запевняло, що все буде добре, а після повернення це питання владнають.

Гравець мав власні упередження, що будуть проблеми на кордоні, і відмовився їхати, після чого керівництво без попередження про наслідки його оштрафувало на немалу суму. В кінцевому результаті він мав рацію...

Пізніше в Польщі на зупинці до нас не повернувся ще один ключовий гравець, і ми зрозуміли, що нормального тренувального процесу та високих досягнень в чемпіонаті та єврокубках не буде, а у клуба будуть проблеми з виїздом і, можливо, ще більш серйозні. Та все ж ми вирішили зіграти єврокубковий матч. Після гри керівництво клубу забрало наші закордонні паспорти і просто зникло. Оскільки це наш особистий і найважливіший документ, який ніхто не має права привласнювати, ми з напарником пішли до поліції і заявили про викрадення паспортів. Нам не змогли нічим допомогти, окрім того, що дали папери, які підтверджують, що у нас немає закордонних паспортів.

Підсумовуючи, на це рішення вплинула бездіяльність клубу, який запевняв, що все добре. Крадіжка наших паспортів та відсутність головних гравців, проблеми з проживанням у самій Решетилівці через постійні відключення світла у холодну пору та багато інших. Також я маю спортивне громадянство Польщі, і в Україні виступав як легіонер, і мені краще знайти клуб в Європі, ніж повертатись до Решетилівки. До України повернусь обов'язково в найближчому майбутньому", – сказав Оробко.

Раніше повідомлялося, що футболістів "СК Полтава" перед матчем доправили до ТЦК.

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