На Кубку світу з фехтування Україні заборонили влаштувати акцію проти повернення росіян і білорусів

Під час Кубка світу з фехтування на шпагах в китайському Нанкіні представники Міжнародної федерації фехтування (FIE) завадили збірній України висловити протест проти повернення до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

Так, представники FIE не дозволили українським спортсменкам сфотографуватися з банером "Янголи спорту", на якому було вказано кількість спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України.

Українки збиралися вивісити банер на трибунах, аби звернути увагу світу до страшних подій в нашій країні. Однак організатори змагань завадили намірам наших спортсменок.

Більше того, перед кожною сутичкою судді ретельно перевіряли, аби ніхто не мав на своєму екіпіруванні жодних атрибутів незгоди з рішенням FIE допустити до змагань фехтувальників країн-агресорок.

"Ідея полягала в тому, що ми вивісимо банер на трибунах, аби висвітлити події в Україні, що Росія зробила та робить з нашими країною та людьми. Нам не дали цього зробити.

Ба більше, у нас були наліпки на масках, що ми не погоджуємося з рішенням FIE, які ми також роздали всім спортсменам, солідарним з нами. Нас також попросили це відклеїти. Перед кожним боєм судді ретельно перевіряли, чи ми це зробили. Біля нас також завжди були поруч охоронці – напевно, стежили, щоб ми не влаштовували жодних акцій", – розповіла чемпіонка Європи з фехтування Влада Харькова в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Ви кажете, що політиці не місце в спорті? Тепер дозвольте запитати вас: як можна займатися спортом, коли близько 343 спортивних об'єктів знищено, а понад 250 спортсменів більше ніколи не змагатимуться? Росія порушує всі олімпійські цінності. FIE намагається приховати правду за допомогою погроз і обмежень, намагаючись змусити нас мовчати, але чим це відрізняється від російської політичної стратегії?", – прокоментувала ситуацію членкиня збірної України з фехтування на шпагах Дар'я Варфоломеєва.

⚡️❌Сьогодні під час Кубка світу у китайському Нанкіні наші шпажистки хотіли сфотографуватися з банером «Янголи спорту», показавши, скільки українських спортсменів вбила росія. Проте представники FIE - International Fencing Federation не дозволили це зробити. «Ви кажете, що політиці не місце в спорті? – запитує учасниця змагань, член збірної України з фехтування на шпагах Дар’я Варфоломеєва. - Тепер дозвольте запитати вас: як можна займатися спортом, коли близько 343 спортивних об’єктів знищено, а понад 250 спортсменів більше ніколи не змагатимуться? росія порушує всі олімпійські цінності. FIE намагається приховати правду за допомогою погроз і обмежень, намагаючись змусити нас мовчати, але чим це відрізняється від російської політичної стратегії?» #fencingUA #fencing #фехтування #Україна #Ukraine #шпага #FIEdecision #idontagree #BoycottRussianSport #StandWithUkraine #russiaisaterroriststate #FIEWorldCup Darya Varfolomeyeva Dzhoan Feybi Bezhura Vlada Kharkova Yulia Svystil Inna Brovko Bogdan Nikishyn Опубліковано Національна федерація фехтування України Неділя, 26 березня 2023 р.

На початку березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань, незважаючи на повномасштабну війну яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести в Україні.

Це викликало обурення світової спільноти. Через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилась приймати Кубок світу з фехтування з жіночої рапіри, який був запланований на початок травня 2023 року.

Президія федерації фехтування України ухвалила рішення, що наші спортсмени бойкотуватимуть змагання за участю росіян і білорусів.

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