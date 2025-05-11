На матчі АПЛ стюарди забрали у відомого журналіста прапор України: подробиці скандалу

Ендрю Тодос / © x.com/ZoryaLondonsk

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На матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 між "Іпсвічем" і "Брентфордом" стюарди забрали у відомого журналіста та блогера Ендрю Тодоса прапор України.

Про це Тодос повідомив у соцмережі X.

"Ганебні сцени від стюардів "Іпсвіча". У нас забрали звичайний прапор України, бо він "політичний". Нібито повернуть потім.

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Не дай боже "Іпсвічу" підписати українця або Балтачі приїхати у гості (Сергій Балтача – український футболіст, який виступав за "Іпсвіч" від 1988 до 1990 року – прим.).

Не має значення, що у "Брентфорда" є український гравець", – написав Тодос.

Зазначимо, що у складі "Брентфорда" весь матч відіграв український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Незважаючи на відібраний прапор, Тодос знайшов вихід із ситуації та під час самого матчу відкрив зображення із синьо-жовтим стягом на телефоні.

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Після матчу Ендрю все ж забрав український прапор і сфотографувався з ним на стадіоні "Портман Роуд", який приймав поєдинок.

Також він у коментарі Tribuna.com детальніше розповів історію свого спілкування зі стюардами.

"На вході до виїзного сектору стюарди проводили пошук по сумках. У моїй невеликій був, зокрема, прапор України. Працівниця поглянула на нього і запитала, чи він має бирку щодо протипожежної безпеки – щодо цього в них є якийсь протокол.

І тоді вона побачила, що це якраз український прапор. Тоді вона каже про це, покликала старшу стюардку. Та прийшла, уточнила, чи це прапор України, чи там щось написано на ньому. Я кажу: "Ні". А вона каже: "Він політичний". Я кажу: "Як він політичний? "Брентфорд" має гравця з України". А вона у відповідь, що хтось, ім'я не назвала, каже, що він може бути політичним.

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Вони далі ще про ту бирку говорили. Якби вони лише про неї говорили, що без неї не можна його занести, тоді я б про це навіть не згадував. Не було б проблем. Але через те, що вони говорили, що він "політичний", я мусив про це згадувати, бо це дуже неприємно.

Я не хотів сперечатися, бо не мав енергії на це, бійку починати зі стюардками, які самі не знають, що до чого, і верзуть дурниці.

Потім вона казала: "Ти можеш його забрати, просто не вішай його ніде". Я кажу: "Слухай, я не можу навіть його повісити, бо його нема за що чіпляти. Я просто б повісив його на шию після матчу". Але через 10 секунд після того вона сказала: "Я подумала, я вже один якийсь інший прапор забрала, тож і цей заберу – після матчу прийди до мене, я тут буду стояти, і забери свій".

Після матчу я якраз забрав у неї прапор без проблем, тоді зайшов назад до нижнього сектору, зробив фотку і пішов.

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Але я бачив, що якраз після матчу якийсь інший чоловік в нижньому секторі мав прапор України. Інші мали прапори, прапор Нідерландів, прапор Ірландії. Я не знаю, чи вони мали ту саму бирку. З того, що я бачив – не було ніяких бирок. Вони могли бути малі, але все-таки нічого там не бачив", – розповів Тодос.

Згодом директор з медіа та комунікацій "Іпсвіча" Маркус Неш у коментарі Tribuna.com пояснив, чому Тодосу завадили пронести український прапор на матч.

"Ми хотіли б чітко заявити, що це була помилка в судженні стюарда. Цього не мало статися.

"Іпсвіч Таун" раніше висловлював свою підтримку народу України, і ця окрема помилка жодним чином не відображає позицію клубу. Ми надамо подальші рекомендації та навчання, щоб такі інциденти не повторювалися.

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Для довідки, ми безперечно висловлювали підтримку Україні. Даємо вам контекст, що це справжня помилка.

Розміщення конкретного прапора відхилено через відсутність пожежного сертифіката. Ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими стюардами, щоб забезпечити чітке донесення інформації", – повідомив Неш.

Матч завершився поразкою "Іпсвіча" з рахунком 0:1. Клуб посідає 18-те місце в АПЛ і вже втратив шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон.

"Брентфорд" перебуває на 8-й позиції турнірної таблиці АПЛ.

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