На матчі "Динамо" в Лізі Європи стюарди стадіону забрали в українських уболівальників антиросійський банер (відео)

Стюарди матчу Ліги Європи між АЕКом та київським "Динамо" відібрали в українських вболівальників антиросійський плакат.

Київське "Динамо" зіграло внічию проти кіпрського клубу АЕК Ларнака в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок запам'ятається не лише бойововою нічиєю, а і скандалом.

Як повідомляє Telegram-канал ҐРУНТ, стюард відібрав у вболівальників "Динамо" антиросійський плакат.

Фанати намагалися пояснити наявність банеру повномасштабною війною в Україні. Та це не зупинило працівників стадіону, що розірвали плакат.

Стюарди пояснили свій вчинок тим, що на трибунах перебуває російська мафія, яка не бажає бачити подібні плакати.

Нагадаємо, раніше "біло-сині" втратили шанси вийти до плейоф Ліги Європи, а тепер київський клуб позбувся і надії посісти третє місце в квартеті та пробитися до 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Перед останнім туром "Динамо" має всього один бал. Своєю чергою, АЕК з 4 очками гарантував собі путівку до плейоф Ліги конференцій.

У першому матчі між цими командами, який відбувся 15 вересня в Кракові, "Динамо" сенсаційно програло АЕКу з рахунком 0:1.

АЕКу з рахунком 0:1. У паралельному матчі цієї групи "Фенербахче" на власному полі приймав "Ренн". Турецький і французький клуби зіграли внічию - 3:3 та мають тепер по 11 очок. Вони достроково забронювали перші дві сходинки та вийшли до плейоф Ліги Європи.

Поєдинки заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 3 листопада: "Динамо" – "Фенербахче", "Ренн" – АЕК Ларнака.

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