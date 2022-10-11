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Польща і Україна разом: на матчі "Шахтар" – "Реал" уболівальники влаштували яскравий перформанс (відео)

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Польща і Україна разом: на матчі "Шахтар" – "Реал" уболівальники влаштували яскравий перформанс (відео)

Фото: ФК Шахтар

На трибунах стадіону Війська Польського у Варшаві українські та польські фанати влаштували яскравий перформанс.

Перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та мадридським "Реалом" уболівальники ефектно сформували на трибунах прапори України та Польщі.

Відповідні відео з'явилися у соцмережах.

"Гірники" змушені грати домашній матч у Варшаві, оскільки через напад Росії проведення міжнародних футбольних змагань на території нашої країни з міркувань безпеки заборонені.

На трибунах стадіону Війська Польського українські та польські фанати влаштували яскравий перформанс.

Зазначимо, що на 46-й хвилині гравець донеччан Олександр Зубков відкрив рахунок. 

 У "Реала" з перших хвилин грає український голкіпер Андрій Лунін.

Текстовий репортаж поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та мадридським "Реалом" читайте за посиланням.

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