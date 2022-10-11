Польща і Україна разом: на матчі "Шахтар" – "Реал" уболівальники влаштували яскравий перформанс (відео)

На трибунах стадіону Війська Польського у Варшаві українські та польські фанати влаштували яскравий перформанс.
Перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та мадридським "Реалом" уболівальники ефектно сформували на трибунах прапори України та Польщі.
Відповідні відео з'явилися у соцмережах.
"Гірники" змушені грати домашній матч у Варшаві, оскільки через напад Росії проведення міжнародних футбольних змагань на території нашої країни з міркувань безпеки заборонені.
На трибунах стадіону Війська Польського українські та польські фанати влаштували яскравий перформанс.
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 11, 2022
⠀#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/OF4T8qK3iR
Зазначимо, що на 46-й хвилині гравець донеччан Олександр Зубков відкрив рахунок.
У "Реала" з перших хвилин грає український голкіпер Андрій Лунін.
Текстовий репортаж поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та мадридським "Реалом" читайте за посиланням.
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