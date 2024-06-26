На матчі Україна – Бельгія розгорнули банер із загиблим наймолодшим захисником "Азовсталі" (відео)

Вболівальники вшанували наймолодшого захисника Маріуполя та інших ультрас, що загинули у війні за Україну.
Під час матчу Україна-Бельгія вболівальники розгорнули банер, на якому зображені 182 світлини полеглих українських військових
Відповідні фото та відео зі Штутгарту з'явилися у Мережі.
Зображення Гринцевича було зібране штучним інтелектом і містило 182 світлини полеглих українських військових, які в цивільному житті були вболівальниками різних українських клубів. Назва зображення – "Мир має ціну".
Українські фани організували перфоманс в пам'ять про Назарія "Грєнку" Гринцевича – наймолодшого захисника "Азовсталі". Гринцевич після повернення з полону повернувся на фронт і загинув на передовій 6 травня цього року. Вінничанин "Грєнка" вболівав за місцеву футбольну команду "Нива" та в мирний час належав до руху ультрас.
За інформацією "Футбол 24", стюарди майже відразу змусили вболівальників згорнути банер.
Зауважимо, що УЄФА не заохочує такі дії українців. Раніше офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран у коментарі "Чемпіону" розповів, що УЄФА забороняє українським уболівальникам проходити на стадіон з фотографіями загиблих захисників.
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