На матчі УПЛ хочуть допустити уболівальників: названо обов'язкові умови

Українська асоціація футболу (УАФ) веде перемовини з Міністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями, аби фанатам дозволили відвідувати матчі української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"З ініціативи та на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді та спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допущення вболівальників на трибуни.

Насамперед це можуть бути воїни, які отримали поранення та потребують соціальної реабілітації через футбол улюблених команд, але не тільки вони. В умовах повномасштабної війни працюють театри, кінозали та концертні зали. Чому обмежена кількість глядачів (з чітким дотриманням відповідного протоколу безпеки) не може дивитися футбольний матч?

Звичайно, варіанти допущення вболівальників на матчі розглядаються лише на стадіонах, де для цього є відповідні умови, зокрема, достатня кількість місць в укриттях. Крім того, реалізація цієї ідеї можлива виключно за умови отримання клубом-організатором матчу дозволу відповідної обласної військової адміністрації та правоохоронців", – написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, у понеділок, 27 лютого, матчем "Олександрія" – "Металіст 1925" стартувала друга частина УПЛ-2022/23. Цей поєдинок, як і всі інші зустрічі сезону, відбувався без глядачів.

Читайте також:

Збірна України з футболу отримала нового тренера: хто готуватиме команду до матчу з Англією

Зіркового футболіста ПСЖ звинуватили у зґвалтуванні – подробиці скандалу

Премія ФІФА The Best-2022: стало відомо, за кого проголосували представники України