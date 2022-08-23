На матчі-відкритті УПЛ підняли український прапор, з яким уболівальник станцював гопак на полі під час Олімпіади-76 (відео)

Український прапор, який виніс на поле уболівальник на Олімпіаді 1976 року в Канаді, підняли на відкритті чемпіонату України.

У вівторок, 23 серпня, розпочинаться новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ). Лідер минулого сезону "Шахтар", який завершили достроково, відкриває сезон УПЛ матчем проти харківського "Металіста 1925".

На відкритті нового сезону традиційно перед початком матчу підіймають прапор України. Цього сезону вирішили підняти унікальний стяг.

"Він побував на Олімпіаді-76 у Монреалі, коли під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль. У вишиванці та із синьо-жовтим прапором він станцював гопак. Він завжди мріяв передати цей прапор до України. Сьогодні це нарешті сталося. І цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу", – розповів глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що українські спортсмени привітали Україну з Днем Прапора.

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