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На межі дозволеного: шикарна наречена Роналду засвітила об'ємні груди в ефектному купальнику

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На межі дозволеного: шикарна наречена Роналду засвітила об'ємні груди в ефектному купальнику

instagram.com/georginagio

Кадр на мільйон лайків.

Джорджина Родрігес, наречена португальської зірки футболу Кріштіану Роналду, продемонструвала шикарну фігуру у стильному купальнику.

Дівчина поділилася в Instagram знімком, на якому вона позувала перед камерою в ефектному вбранні від італійського виробника пляжного одягу effek.

© Associated Press
Associated Press

Всього за дві години фото Родрігес встигло зібрати понад мільйон лайків користувачів соцмережі.

Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.

  • Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
  • Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
  • А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду блиснула шикарною фігурою.