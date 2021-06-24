На межі дозволеного: шикарна наречена Роналду засвітила об'ємні груди в ефектному купальнику

Кадр на мільйон лайків.
Джорджина Родрігес, наречена португальської зірки футболу Кріштіану Роналду, продемонструвала шикарну фігуру у стильному купальнику.
Дівчина поділилася в Instagram знімком, на якому вона позувала перед камерою в ефектному вбранні від італійського виробника пляжного одягу effek.
Всього за дві години фото Родрігес встигло зібрати понад мільйон лайків користувачів соцмережі.
Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.
- Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
- Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
- А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду блиснула шикарною фігурою.