На місце тренера, якого переманив "Шахтар": бронзовий призер УПЛ призначив нового керманича

Луганська "Зоря" оголосила про призначення нового головного тренера команди. Ним став сербський фахівець Ненад Лалатович.

Про це луганський клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Останнім клубом 45-річного серба була "Младость". Він керував командою протягом 10 матчів, в яких програв лише двічі, але це не допомогло "Младості" залишитися в елітному дивізіоні країни.

До того фахівець очолював "Раднічкі", "Борац", "Аль-Батін", "Войводіну", збірні Сербії U-21 та U-20, "Чукарички", "Црвену Звезду", "Напредак", "Вождовац" та "Пролетер".

На посаді керманича луганців Лалатович замінив нідерландського фахівця Патріка ван Леувена, який напередодні очолив донецький "Шахтар".

Минулого сезону "Зоря" виграла "бронзу" чемпіонату України, отримавши право виступити в плейоф кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування відбудеться 7 серпня, а матчі – 24-го та 31 серпня.

Якщо "Зоря" програє в плейоф відбору ЛЄ, то одразу потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

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