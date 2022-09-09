На міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів та символів - заява МОК

Міжнародний олімпійський комітет вкотре нагадав, що відсторонення країни-агресорки, яка розпочала повномасштабне вторгнення до України, в змаганнях все ще залишається в силі.

Про це заявив директор з комунікацій МОК Марк Адамс після засідання виконкому.

"Виконком МОК постійно моніторить ситуацію в Україні. Комітет вже вжив санкції та захисні заходи, вони залишаються в силі.

Санкції полягають у тому, що на міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, квітів та символів, міжнародні федерації не повинні проводити змагання в Росії, все це залишається в силі", - цитує Адамса "Р-Спорт".

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань.

Зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.

На останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн і прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійський Комітет Росії - прим), яку розшифровувати заборонено.

Читайте також:

Ніяк не змиряться зі справедливістю: у РФ закликали IBU повернути до змагань російських біатлоністів

"Це пряме нехтування принципами Хартії": Лавров заговорив про відсторонення російських спортсменів, спотворивши слова президента МОК

"Дикунам не місце в спорті": заслужений тренер України висловився про усунення представників країн-агресорок