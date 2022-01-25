"На нас чекає дуже цікавий поєдинок": тренер Ф'юрі розповів, якої тактики британець буде притримуватись у бою з Усиком

"На нас чекає дуже цікавий поєдинок": тренер Ф'юрі розповів, якої тактики британець буде притримуватись у бою з Усиком

Девісон поділився очікуваннями від можливого протистояння.

Тренер чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі - Бен Девісон прокоментував можливий поєдинок британця з чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

"Тайсон дуже різнобічний боєць. Всі заздрості від його підходу та настрою на бій. Результат поєдинку залежить саме від цього.

На нас чекає дуже цікавий поєдинок. Я насправді думаю, що Тайсону потрібно зближуватися з Усиком, а не боксувати з дистанції. Вважаю, що це буде правильна тактика на цей бій", - цитує Девісона Daily Mirror.

Додамо, що потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцеві необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

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