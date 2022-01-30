На невизначений термін: "Манчестер Юнайдет" відсторонив зіркового форвада, якого звинувачують у домашьному насильстві

На невизначений термін: "Манчестер Юнайдет" відсторонив зіркового форвада, якого звинувачують у домашьному насильстві

Клуб заборонив гравцеві тренуватися із основою після скандалу.

У неділю, 30 січня, дівчина нападника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда модель Герріет Робсон звинуватила футболіста в домашньому насильстві.

Після того, як ця інформація поширилася, "Манчестер Юнайтед" зробив лише одну заяву.

"Ми знаємо про зображення та звинувачення, що розповсюджуються в соцмережах. Ми не будемо давати коментарі до того часу, поки не будуть встановлені факти. МЮ не виправдовує жодні прояви насильства", - заявили у стані "червоних дияволів".

Проте згодом клуб додав, що футболіста буде усунено від тренувань та матчів на невизначений термін.

"Мейсон Грінвуд не повернеться до тренувань і не буде грати за команду до подальшого повідомлення", - передає Manchester Evening News.

Грінвуд є вихованцем "манкуніанців", а за першу команду МЮ виступає від 2018 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 23 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, 6 голів та одна результативна передача.

У 2020 році Грінвуд дебютував за збірну Англії, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, він не поїхав через травму.

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