На нього готується кругленька сума: "Шахтар" всерьоз зацікавився найкращим бомбардиром Чемпіонату Аргентини

Конкуренцію "гірникам" може скласти мадридський "Реал".

Донецький "Шахтар" розглядає можливість придбання юного футболіста аргентинського "Рівер Плейта" - Хуліана Альвареса .

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Зазначається, що "гірники" задля придбання 21-річного гравця підготували 20 мільйонів євро. У разі купівлі Альвареса, він повинен стати заміною Ласіна Траоре, який вибув на тривалий термін через травму. Щодо Жуніора Мораєса, то він ще повністю не відновився від пошкодження та, як наслідок, ще не може грати в повну силу.

Утім, "Шахтар" - не єдиний клуб, який хоче бачити в своєму складі Альвареса, чий контракт з "Рівер Плейтом" завершується вже в грудні 2022 року. За інформацією Marca, у послугах аргентинця також зацікавлений і мадридський "Реал". Також ЗМІ повідомляли про італійський "Мілан", "Ювентус" і "Фіорентину".

До вашої уваги відео з виступами Альвареса.

Альварес у поточному сезоні провів 16 матчів у чемпіонаті Аргентини, відзначившись 15 забитими голами та п'ятьма результативними передачами. Наразі нападник очолює бомбардирські перегони ліги;

21-річний футболіст свого часу встиг познайомитися з інфраструктурою "Реала", коли у молодшому віці проходив через його академію, проте контракт з ним так і не був підписаний через вікові обмеження;

На рахунку Альвареса п'ять матчів за збірну Аргентини, проте жодної результативної дії він все ще не зробив.

Раніше розповідалося про те, що "Шахтар" зацікавився 16-річним бразильським вундеркіндом.