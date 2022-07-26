На одному з етапів дебютного жіночого "Тур де Франс" сталося моторошне зіткнення: відео

Другий етап престижної багатоденної велогонки "Тур де Франс" серед жінок відзначився одразу трьома великими аваріями, що сталися на останніх 30 км.

Зокрема, після першого масового завалу за 29.9 км до кінця спортсменкам вдалося продовжити гонку. Проте після падіння титулованої австралійки Аманди Спратт почалася низка сходжень.

Так, достроково боротьбу за титул була вимушена припинити одна з фавориток – італійка Марта Каваллі, яка цього року стала переможницею "Амстел Ґолд Рейс" і "Флеш Валонь" та посіла друге місце на Джиро д'Італія, передає "Суспільне Спорт".

Каваллі сповільнилася поряд зі Спратт після того, як перед нею зіштовхнулися кілька велосипедисток. Цієї миті її на повній швидкості збила інша австралійка Ніколь Фрейн. Марта лежала на трасі, тримаючись за шолом, проте незабаром знову сіла на велосипед і хотіла продовжити гонку.

До вашої уваги відео з низкою падінь на гонці.

Cette chute est glaçante. Le nez dans le guidon, arrivée pleine balle et qui fauche Cavalli quasi à l’arrêt... #TDFF pic.twitter.com/Jk3bZcmWpX — Dans la Musette (@DansLaMusette) July 25, 2022

Як повідомляє австралійський Fox Sports, із посиланням на слова команди Каваллі (FDJ Suez Futuroscope), вони вмовили її знятися та пройти медичне обстеження. За словами менеджера команди Стівена Делькорта, італійська велосипедистка отримала травму голови. Сама Фрейн пізніше перепросила за інцидент, але водночас пояснила, що намагалася відновити позицію після першої аварії, набрала швидкість і не побачила іншої аварії.

У ще одній аварії постраждала партнерка Каваллі по команді й інша фаворитка "Тур де Франс" – Сесілі Уттруп Людвіґ. Вона не зазнала важких травм після падіння, але через відставання в понад хвилину втратила шанс на титул. Окрім того, з гонки знялися італійка Ґая Мазетті та німкеня Лаура Зюсемільх, яка також потрапила до лікарні. В Лаури підозрюють перелом. Після етапу на рентген відправили й француженку Маїву Скібан, яка "не могла ходити" після фінішу.