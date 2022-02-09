На ОІ-2022 перенесли церемонію нагородження з фігурного катання через проблеми з допінгом у російського фігуриста - ЗМІ

Спортсмен міг його провалити перед змаганнями.
На Олімпійських іграх-2022 перенесли церемонію нагородження з фігурного катання.
Як повідомляє Inside The Games, причиною цього стала проблема з одним із тестів на допінг у російського спортсмена.
Зазначається, що церемонія повинна була відбутися ввечері вівторка, 8 лютого. Утім, вона й досі не проведена.З а даними порталу, йдеться про тест, зданий одним із спортсменів перед Олімпіадою.
Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний союз ковзанярів (ISU) підтвердили виникнення юридичної проблеми. Наразі ведуться консультації щодо цього питання.
Хто саме із переможного складу збірної ОКР склав позитивний тест – не відомо. До нього входили Марк Кондратюк, Анастасія Мішина, Олександр Галлямов, Вікторія Синіцина, Микита Кацалапов та Каміла Валієва.
- ОКР здобув "золото" у командних змаганнях на ОІ-2022
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