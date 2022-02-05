На Олімпіаді-2022 в Пекіні розіграли перший комплект медалей: хто завоював нагороди

Першою олімпійською чемпіонкою зимових Ігор-2022 стала норвезька лижниця Тереза Йохауг.
У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні було розіграно перший комплект медалей.
"Золото" в лижних перегонах (жіночий скіатлон) виграла норвежка Тереза Йохауг. Вона офіційно стала першою олімпійською чемпіонкою зимової Олімпіади-2022.
Із відривом у 30,2 секунди Йохауг випередила представницю ОКР Наталію Непряєву, якій дісталося "срібло". Бронзову нагороду здобула австрійка Тереза Штадлобер, яка відстала від Непряєвої лише на 0,3 секунди.
Найкращий результат серед українок показала Марина Анцибор. Вона посіла 56-те місце.
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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