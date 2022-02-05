На Олімпіаді-2022 в Пекіні розіграли перший комплект медалей: хто завоював нагороди

На Олімпіаді-2022 в Пекіні розіграли перший комплект медалей: хто завоював нагороди

Першою олімпійською чемпіонкою зимових Ігор-2022 стала норвезька лижниця Тереза Йохауг.

У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні було розіграно перший комплект медалей.

"Золото" в лижних перегонах (жіночий скіатлон) виграла норвежка Тереза Йохауг. Вона офіційно стала першою олімпійською чемпіонкою зимової Олімпіади-2022.

Із відривом у 30,2 секунди Йохауг випередила представницю ОКР Наталію Непряєву, якій дісталося "срібло". Бронзову нагороду здобула австрійка Тереза Штадлобер, яка відстала від Непряєвої лише на 0,3 секунди.

Тереза Йохауг / Associated Press

Найкращий результат серед українок показала Марина Анцибор. Вона посіла 56-те місце.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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