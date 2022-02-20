На Олімпіаді-2022 встановили рекорд з кількості країн-призерів змагань

Останнім у цей список увійшла Велика Британія.

У неділю, 20 лютого, в китайському Пекіні завершилися зимові Олімпійські ігри-2022, в рамках яких було розіграно 109 комплектів медалей у семи видах спорту (15 дисциплін).

Золоті медалі на Олімпіаді вибороли представники 23 країн. Велика Британія стала останньою країною, що здобула "золото" на Зимовій Олімпіаді. І завдяки цьому сприяла встановленню нового рекорду за кількістю країн, що вигравали "золото" упродовж одних Зимових Олімпійських ігор.

На Олімпіадах у 2014 та 2018 році 22 країнам вдавалося здобути "золото" Зимових Ігор. На попередніх Іграх у Пхьончхані хоча б одну медаль (незалежно від гатунку) виграли 30 збірних, тоді як у Пекіні ця кількість є меншою - 29 країн здобували нагороди Олімпіади-2022.

Найбільшу ж кількість золотих нагород здобула Норвегія - 16. Цим результатом вона встановила новий рекорд Зимових Олімпійських ігор. Україна ж уперше з Олімпіади-2010 закінчила змагання без золотої медалі.

Повний медальний залік Олімпійських ігор-2022 дивіться ТУТ.

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