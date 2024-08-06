На Олімпіаді-2024 кенійську бігунку дискваліфікували, але потім повернули медаль: що трапилося

Фейт Кіп'єгон могла залишитися без нагороди через свою витівку в фіналі.

Цікавий інцидент стався у жіночих змаганнях з бігу на 5000 метрів на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Кенійку Фейт Кіп'єгон спочатку позбавили срібної медалі, але потім повернули нагороду.

30-річна африканка фінішувала другою у фіналі одразу після своєї співвітчизниці Беатріс Чебет. Топ-3 замкнула нідерландка Сіфан Хассан.

Однак після завершення забігу організатори змагань переглянули результати та дискваліфікували Кіп'єгон за те, що вона на передостанньому колі штовхалася з ефіопкою Гудаф Цегай.

Commentators say Tsegay should have been disqualified, not Faith Kipyegon.



She will probably appeal pic.twitter.com/jsMD6xt8Eo — Larry Madowo (@LarryMadowo) August 5, 2024

Відтак Фейт втратила срібну медаль – ця нагорода перейшла до Хассан, а бронзовою призеркою стала італійка Надя Баттоклетті, яка фінішувала четвертою.

Кенійська сторона не погодилася з таким рішенням і подала апеляцію, яку задовольнили. Журі Всесвітнього комітету легкої атлетики визнало, що дії руками від кенійки не заслуговують на дискваліфікацію.

У підсумку Кіп'єгон покарали жовтою карткою до кінця Олімпіади-2024, але повернули їй срібну медаль. Тож розподіл місць на п'єдесталі знову став таким, яким був одразу після фінішу.

It's official



Legendary women's 5000m podium ⬇️



Beatrice Chebet

Faith Kipyegon

Sifan Hassan #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/miotkAOIDS — World Athletics (@WorldAthletics) August 5, 2024

Для Кіп'єгон це третя в кар'єрі олімпійська нагорода. Вона також вигравала "золото" на дистанції 1500 метрів у Ріо-2016 та Токіо-2020.

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Загалом Україна здобула вже сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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