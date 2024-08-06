На Олімпіаді-2024 кенійську бігунку дискваліфікували, але потім повернули медаль: що трапилося

Фейт Кіп'єгон могла залишитися без нагороди через свою витівку в фіналі.
Цікавий інцидент стався у жіночих змаганнях з бігу на 5000 метрів на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Кенійку Фейт Кіп'єгон спочатку позбавили срібної медалі, але потім повернули нагороду.
30-річна африканка фінішувала другою у фіналі одразу після своєї співвітчизниці Беатріс Чебет. Топ-3 замкнула нідерландка Сіфан Хассан.
Однак після завершення забігу організатори змагань переглянули результати та дискваліфікували Кіп'єгон за те, що вона на передостанньому колі штовхалася з ефіопкою Гудаф Цегай.
Commentators say Tsegay should have been disqualified, not Faith Kipyegon.— Larry Madowo (@LarryMadowo) August 5, 2024
She will probably appeal pic.twitter.com/jsMD6xt8Eo
Відтак Фейт втратила срібну медаль – ця нагорода перейшла до Хассан, а бронзовою призеркою стала італійка Надя Баттоклетті, яка фінішувала четвертою.
Кенійська сторона не погодилася з таким рішенням і подала апеляцію, яку задовольнили. Журі Всесвітнього комітету легкої атлетики визнало, що дії руками від кенійки не заслуговують на дискваліфікацію.
У підсумку Кіп'єгон покарали жовтою карткою до кінця Олімпіади-2024, але повернули їй срібну медаль. Тож розподіл місць на п'єдесталі знову став таким, яким був одразу після фінішу.
It's official— World Athletics (@WorldAthletics) August 5, 2024
Legendary women's 5000m podium ⬇️
Beatrice Chebet
Faith Kipyegon
Sifan Hassan #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/miotkAOIDS
Для Кіп'єгон це третя в кар'єрі олімпійська нагорода. Вона також вигравала "золото" на дистанції 1500 метрів у Ріо-2016 та Токіо-2020.
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Загалом Україна здобула вже сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.
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