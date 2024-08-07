На Олімпіаді-2024 українку змусили зафарбувати частину патріотичного напису на човні: подробиці

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі українській веслувальниці-каноїстці Анастасії Рибачок заборонили виступити з написом "I am Ukrainian" (у перекладі з англійської "Я українка" – прим.) на човні.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook компанія-партнер спортсменки BGV Group, Міжнародна федерація каное розгледіла у цьому ознаки пропаганди, а тому змусила українку зафарбувати частину фрази.

"Як офіційний партнер каноїстки Анастасії Рибачок і просто як вболівальники з України, наша компанія обурена ситуацією, що склалася на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Міжнародна федерація каное розгледіла у написі "I am Ukrainian" на човні Анастасії ознаки пропаганди і змусила зафарбувати частину фрази.

Історія з човном і його дизайном є дуже символічною для спортсменки. І напис "I am Ukrainian" був важливим для всієї команди. Про це Анастасія неодноразово наголошувала під час пресконференції у Житомирі. Дизайн зображення на каное Анастасія Рибачок розробила самостійно, вклавши контекст надважливої самоідентичності та української незламності", – йдеться в повідомленні.

Човен Анастасії Рибачок до і після допущення до змагань / Фото для Суспільне Житомир надала Тетяна Шаправська

Сама Анастасія також прокоментувала заборону на розміщення напису "I am Ukrainian" на човні.

"Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов'язані з війною. Наприклад, ми не можемо написати "Stop War". Вони вважають це пропагандою. Але ж напис "I am Ukrainian" – це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо. Це – насамперед, символ віри в мене та мої можливості. Створюючи дизайн для каное, я прагнула наголосити, що я з України і цим неймовірно пишаюсь", – сказала Рибачок.

Зазначимо, що Рибачок – срібна призерка Олімпіади-2020 у Токіо у каное-двійці на 500 метрів, де завоювала медаль разом з Людмилою Лузан. На Іграх-2024 у Парижі українки вже успішно відібралися до півфіналу, який відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

Крім того, Рибачок на ОІ-2024 також змагатиметься у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Саме у цій дисципліні Анастасія 8 серпня виступатиме на човні із зафарбованою частиною фрази "I am Ukrainian".

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 19-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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