На Олімпійських іграх-2022 офіційно виявили перший позитивний допінг-тест

На Олімпійських іграх-2022 офіційно виявили перший позитивний допінг-тест

І це не представник Росії.

На Олімпійських іграх-2022 в Пекіні офіційно виявили перший позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє Міжнародне тестувальне агентство (ITA).

Зазначається, що антидопінгові правила порушив іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, для якого ці Ігри мали стати третіми в кар'єрі й першими від 2014 року.

Так, в аналізах 36-річного Хусейна знайшли метаболіти дегідрохлорметіл-тестостерону – стероїду, який раніше часто використовувався, але зараз практично вийшов із вживання. Савех-Шемшакі відсторонений від змагань та будь-яких інших заходів у Китаї.

Вважається, що тест іранець здав у позазмагальний період (7 лютого), оскільки на старт слалому, де гірськолижник заявлений, ще не вийшов.

Гірськолижник має право подати апеляцію на рішення ITA до Спортивного арбітражного суду (CAS), а також вимагати відкриття проби Б. Додамо, що саме Савех-Шемшакі був прапороносцем Ірану на відкриття ОІ-2022.

Раніше розповідалося про те, що 15-річна російська фігуристка, яка виступає на ОІ-2022, підозрюється у використанні допінгу.

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