На підтримку України: "Динамо" проведе низку товариських матчів проти європейських клубів

На підтримку України: "Динамо" проведе низку товариських матчів проти європейських клубів

Столичний клуб допоможе зібрати кошти для постраждалих від війни українців.

Київське "Динамо" оголосило про проведення найближчим часом серії благодійних матчів проти європейських клубів на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Усі ці поєдинки за участю чемпіона України буде проведено під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну!", повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Протягом квітня-червня "біло-сині" планують провести спаринги з такими командами: "Боруссія" Дортмунд, ПСЖ, "Стяуа", "Легія" Варшава, "Барселона", "Мілан", "Бенфіка", "Аякс", "Спортинг" і "Базель".

Метою проведення цих матчів є інформування міжнародної спільноти про війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором.

Зазначається, що всі товариські матчі "Динамо" будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проєкту будуть також залучені зірки українського мистецтва, що підтримають благодійну місію київського клубу.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" підтримало захисників України потужним відеороликом.

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