На підтримку України: фанати "Ліверпуля" розгорнули синьо-жовтий прапор під час матчу АПЛ

На підтримку України: фанати "Ліверпуля" розгорнули синьо-жовтий прапор під час матчу АПЛ

Британські уболівальники не залишилися осторонь загрози вторгнення Росії на територію нашої країни.

Фанати англійського "Ліверпуля" красивим жестом висловили підтримку Україні на тлі можливого повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави.

Під час матчу 26-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Норвіча" шанувальники мерсисайдського клубу розгорнули на одній з трибун стадіону "Енфілд" синьо-жовтий прапор.

Відповідною світлиною поділилася у себе в Facebook ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко.

Журналістка зазначила, що цей знімок надіслав їй Імран Гурбін, який разом із донькою гостював у неї в Києві під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

фото - facebook.com/marichka.padalko

Додамо, що "Ліверпуль" переміг "Норвіч" з рахунком 3:1. Команда Юргена Клоппа скоротила відставання від "Манчестер Сіті", який лідирує в турнірній таблиці, до 6 пунктів. Також "червоні" мають одну гру в запасі.

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