На порозі унікального досягнення: легенда "Челсі" став гравцем чемпіона Великої Британії з хокею

Колишній воротар лондонських "Челсі" та "Арсенала" Петр Чех приєднався до хокейної команди "Белфаст Джаянтс", яка є чемпіоном Великої Британії.

Як повідомляє The Guardian, 41-річний голкіпер перейшов до клубу елітного британського хокейного дивізіону на правах оренди з третьолігового "Оксфорд Сіті Старз".

Орендна угода розрахована до кінця сезону-2023/24. У новій команді Чех виконуватиме роль "тимчасової термінової заміни".

"Ми дуже цінуємо підтримку "Оксфорда" і самого Петра Чеха. Він – заслужений спортсмен, який знає, чого варті виступи на найвищому рівні. Його підтримка впродовж періоду оренди буде неоціненною", – прокоментував підписання воротаря головний тренер "Белфаста" Адам Кіф.

Таким чином, Чех має можливість встановити унікальне досягнення. Якщо Петр дебютує в чемпіонаті за "Белфаст Джаянтс", то стане першим в історії спортсменом, який зіграє в найсильніших лігах Англії з футболу та хокею.

Нагадаємо, Чех завершив кар'єру футболіста 2019 року. Протягом 11 років (2004-2015) він виступав у складі "Челсі", провівши за клуб 333 матчі. Від 2005 до 2019 року голкіпер захищав кольори "Арсенала", де зіграв ще 110 поєдинків.

Чех є рекордсменом АПЛ за кількістю "сухих" матчів. Він чотири рази ставав чемпіоном Англії, завоював п'ять Кубків країни, вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

За збірну Чехії голкіпер виступав від 2002 до 2016 року, провівши 124 матчі.

Після завершення футбольної кар'єри Петр на позиції воротаря грав за хокейний клуб "Гілфорд Фенікс" у четвертому дивізіоні Великої Британії з хокею, а потім виступав у третій і другій лігах за "Челмсфорд Чіфтейнс" і "Оксфорд Сіті Старз".

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