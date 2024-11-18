На пресконференції збірної України перед матчем з Албанією стався конфуз через російську мову

Сергій Ребров та Роман Яремчук відмовилися відповідати на запитання через російськомовного перекладача.

На пресконференції за участю головного тренера збірної України Сергія Реброва та форварда "синьо-жовтих" Романа Яремчука перед матчем останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії стався конфуз через російську мову.

Як повідомляє Telegram-канал ВЗБІРНА, наданий футбольною федерацією Албанії перекладач хотів перекладати запитання представникам української збірної російською мовою.

Українці категорично відмовились від цього. У підсумку переклад здійснювався з албанської винятково на англійську.

Після пресконференції представниця футбольної федерації Албанії пояснила, що вони вважали це "найкращим рішенням, адже російська мова схожа на українську".

Зазначимо, що Ребров розпочав пресконференцію з того, що виступив із заявою щодо масових обстрілів українських міст російськими окупантами.

Матч Албанія – Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Air Albania" в Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на другу позицію потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемогти Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо оцінив турнірну ситуацію перед вирішальним матчем Ліги націй проти України.

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