На радість конкурентам у боротьбі за титул: "Ліверпуль" зазнав сенсаційної поразки в АПЛ (відео)

Команда Юргена Клоппа не змогла набрати очок у протистоянні з "Крістал Пелас".

"Ліверпуль" на домашній арені поступився "Крістал Пелас" у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:1 .

Перемогу в цій зустрічі "орлам" приніс Еберечі Езе, який завдав результативного удару на 14-й хвилині.

Зазначимо, що упродовж матчу команда Юргена Клоппа завдала 21 удар проти 8 у суперника (у площину воріт – 6:5). За очікуваними голами (xG) "мерсисайдці" також перевершили підопічних Олівера Гласнера – 2,97 на 1,94.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Крістал Пелас"

Після цього матчу "Ліверпуль" (71 очко) залишився на третьому місці в АПЛ. Мерсисайдський клуб за додатковими показниками поступається "Арсеналу" українця Олександра Зінченка, який має гру в запасі. Лідирує в чемпіонаті з 73 пунктами "Манчестер Сіті". Своєю чергою, "Крістал Пелас" (33 очки) піднявся на 14-ту позицію.

У наступних матчах АПЛ "червоні" 21 квітня на виїзді зіграють проти "Фулгема", а "орли" того ж дня приймуть "Вест Гем".

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