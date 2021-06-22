На радість уболівальникам: ухвалено остаточне рішення щодо вирішальних матчів Євро-2020

Понад 60 тисяч фанатів потраплять на півфінальні та фінальний поєдинок у Лондоні.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив на офіційному сайті, що півфінали та фінал Чемпіонату Європи-2020, як і планувалося, відбудуться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Уряд Великої Британії дозволив збільшити кількість глядачів, які зможуть відвідати півфінальні та фінальний поєдинки.

Під час матчів групового етапу турніру заповнюваність арени становить 22,5 тисячі глядачів. Проте завдяки новому розпорядження британського уряду вирішальні ігри континентальної першості зможуть відвідати понад 60 тисяч уболівальників - це 75% від місткості "Вемблі".

Водночас зберігаються обмеження, згідно з якими особи, які прибувають на "Вемблі", повинні мати з собою негативний тест на COVID-19 або сертифікат про повну вакцинацію (друга доза повинна бути отримана як мінімум за 14 днів до матчу).

Арена "Вемблі" повинна прийняти ще шість матчів Євро-2020: поєдинок третього туру Чехія - Англія, два матчі 1/8 фіналу, обидва півфінали та фінал.

Півфінали континентальної першості заплановані на 6 і 7 липня, а фінал - 11 липня.

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