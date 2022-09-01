"На рингу зустрінуться два генії": промоутер Джошуа розповів, кого вважає фаворитом у бою між Усиком та Ф'юрі

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа, вважає українця Олександра Усика фаворитом у бою за абсолютне чемпіонство надважкої ваги з Тайсоном Ф'юрі.

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн поділився думкою про можливий поєдинок чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі та володаря титулів WBA, WBO та IBF у цій же ваговій категорії Олександром Усиком.

"Деякі займаються клікбейтом, але я одразу сказав: я не думаю, що це буде дуже видовищний поєдинок, хоч і вельми інтригуючий.

Ну, не вірю я, що їхні стилі зроблять бій по-справжньому крутим, хоча він буде дуже інтригуючим. На рингу зустрінуться два генії, два неймовірні бійці. І я думаю, що Усика дуже важко побити, так що віддаю йому перевагу", – цитує Гірна Boxingnews24.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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