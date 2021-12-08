"На ринзі солодко не буде": український боксер прийшов на зважування з новорічним подарунком для суперника

"На ринзі солодко не буде": український боксер прийшов на зважування з новорічним подарунком для суперника

Богдан Штонда вирішив почастувати свого італійського опонента солодощами перед боєм.

Цікавий інцидент стався перед поєдинком українського боксера Богдана Штонди та італійця Франческо Леззі. На церемонію зважування перед боєи наш співвітчизник прийшов не з пустими руками.

Штонда вирішив показати українську гостинність і приніс супернику новорічний пакунок, в якому були цукерки.

Після зважування українець вийшов на дуель поглядів у шапці Санта Клауса та вручив італійцю запланований презент.

Леззі з усмішкою відреагував на подарунок українця. Він хотів віддати солодощі Богдану, подумавши, що це просто частина шоу, але Штонда пояснив, що це подарунок боксеру з Італії.

Примітно, що на футболці українця був напис: "На ринзі солодко не буде", тож під час поєдинку на подібні прояви гостинності італійцю розраховувати не варто.

Поєдинок Штонди та Леззі відбудеться 8 грудня в Києві. Боксерський вечір транслюватиме телеканал Xsport.

Штонда - уродженець Вінницької області. На рахунку 19-річного українця 6 перемог (3 - нокаутом) на професійному рингу.

Читайте також:

Потенційний суперник Ломаченка відмовився від одного з чемпіонських титулів

"Опинився у нокдауні": Ломаченко розповів про свій улюблений бій у профі

"Візьми гроші і звали, або ж бийся": Ф'юрі звернувся до Джошуа щодо реваншу з Усиком