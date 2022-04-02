На російському каналі перервали трансляцію матчу Бундесліги: в ефір потрапляли кадри на підтримку України

На російському каналі перервали трансляцію матчу Бундесліги: в ефір потрапляли кадри на підтримку України

Яскравий прояв тотальної цензури в країні-агресорці.

Поєдинок 28-го туру німецької Бундесліги між дортмундською "Боруссією" та "РБ Лейпцигом" (1:4) російські фанати не змогли подивитися повністю. У РФ цю зустріч транслювали на телеканалі "Матч! Футбол 3", однак її було перервано на самому початку.

На 13-й хвилині коментатор Ігор Китманов повідомив, що показ матчу не продовжиться, та попросив вибачення у глядачів.

"На жаль, ми повинні перервати нашу трансляцію з незалежних від нас причин. Прийнято вважати, що футбол поза політикою, але в Бундеслізі не завжди дотримується цього правила", - сказав Китманов.

Під час трансляції в ефір потрапляли кадри з банерами на підтримку України та проти війни, яку Росія розв'язала на території нашої країни.

Скріншот із трансляції

Раніше стало відомо, що контракти на трансляцію матчів у Росії розірвали англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) і французька Ліга 1. Українська Прем'єр-ліга закликала інші європейські чемпіонати також припинити показ своїх поєдинків на території країни-агресорки.

Нагадаємо, російські телеканали та сервіси неодноразово підмінювали кадри з офіційних трансляцій матчів, де гравці та уболівальники засуджували російське вторгнення в Україну.

Наприклад, "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї" в Лізі Європи. А російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав напис "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення") під час поєдинку "Реал" - "Барселона", замінивши його на емблему та назву іспанського чемпіонату.

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