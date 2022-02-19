На "щасливій" арені: Україна обрала місце проведення двох домашніх матчів Ліги націй

На "щасливій" арені: Україна обрала місце проведення двох домашніх матчів Ліги націй

Поєдинки проти Ірландії та Вірменії відбудуться на Арені Львів.

Виконком УАФ розглянув пропозиції тренерського штабу Олександра Петракова та затвердив, що матчі збірної України проти Вірменії та Ірландії відбудуться у Львові.

Про це у Facebook повідомив президент асоціації Андрій Павелко.

Зустріч з вірменами відбудеться на Арені Львів 11 червня, а з ірландцями – трьома днями пізніше. Це будуть поєдинки третього та четвертого турів Ліги націй.

Перед цим "синьо-жовтим" доведеться зустрітися з ірландцями та збірною Шотландії на виїзді 4 і 7 червня відповідно.

Новий розіграш Ліги націй УЄФА стартує 2 червня 2022 року.

Переможці груп у дивізіоні А розіграють трофей у фінальній стадії турніру, яка відбудеться 14-18 червня 2023 року.

Команди, які виграють групи дивізіонів В, С і D, піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плейоф з-поміж чотирьох останніх команд) вилетять до ліги D.

12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.

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