На шляху до медалі вибила росіянку: українка завоювала "срібло" ЧС-2023 з боротьби

Збірна України здобула другу медаль на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної боротьби, який відбувається у сербському Белграді. Юлія Ткач-Остапчук стала срібною призеркою у ваговій категорії до 59 кілограмів.

В 1/8 фіналу фіналу 33-річна українка перемогла росіянку Анастасію Сідєльнікову (5:4), яка виступала в нейтральному статусі. Після сутички Юлія відмовилася потиснути руку спортсменці з держави-терористки.

У чвертьфіналі Ткач-Остапчук здолала норвежку Отелі Хоі (5:0), а в півфіналі розібралася з дворазовою призеркою чемпіонатів Європи – німкенею Єленою Бруггер (2:0).

Однак вибороти "золото" світової першості нашій співвітчизниці не вдалося. У фінальному поєдинку Юлія поступилася Чжан Ці з Китаю (1:4).

Для Ткач-Остапчук це п'ята в кар'єрі нагорода на чемпіонатах світу. Також у її активі "золото" (2014), "срібло" (2017) та дві "бронзи" (2015, 2018) на ЧС з боротьби.

Раніше українець Василь Михайлов здобув "бронзу" у вільній боротьбі (вага до 79 кг) на ЧС-2023, після чого на церемонії нагородження відмовився від спільного фото з росіянином та іранцем.

Таким чином, наразі у скарбничці "синьо-жовтих" одне "срібло" та одна "бронза" на ЧС-2023 з боротьби. Турнір триватиме до 24 вересня. На змаганнях буде розіграно 90 ліцензій на Олімпіаду-2024 у Парижі у 18 категоріях.

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