На швидкості 137 км/год: легендарний мотогонщик ледь не загинув під час аварії на трасі (відео)

Приголомшливі кадри чудесного порятунку.
Легендарний іспанський мотогонщик Марк Маркес потрапив у страшну аварію під час тренувальної практики FP2 в Ассені (Німеччина).
Заїзд ледь не завершився трагедією, коли титулований пілот на швидкості 137 км/год втратив керування над своїм мотоциклом і вилетів з нього на трасу. На щастя, іспанець, який тільки в минулому році сильно травмувався в серйозній аварії, майже не постраждав.
"До завтрашнього дня у мене будуть синці, але, на щастя, я не постраждав, і продовжити боротьбу мені буде не важко. Мені пощастило, що я вибрався з такого падіння неушкодженим, тому що легко отримати травму, коли піднімаєшся в повітря", - цитує Маркеса El Mundo Deportivo.
- Маркес - шестиразовий чемпіон світу у класі MotoGP.
- Марк вважається одним із найуспішніших мотогонщиків в історії.
- На його рахунку безліч рекордів у мотоспорті.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, гонщик зістрибнув з мотоцикла на швидкості 230 км/год і уникнув жахливої аварії.