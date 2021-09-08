На швидкості 245 км/год: італієць потрапив до Книги рекордів Гіннеса, пролетівши на літаку автомобільним тунелем (відео)

На швидкості 245 км/год: італієць потрапив до Книги рекордів Гіннеса, пролетівши на літаку автомобільним тунелем (відео)

Пілот увійшов до історії, встановивши неймовірне досягнення.

Італієць Даріо Коста став першою людиною, яка змогла пролетіти на літаку автомобільним тунелем.

Пілот Red Bull подолав подвійні тунелі Чаталджі в Туреччині менш ніж за 44 секунди. На літаку він розвинув швидкість у 245 кілометрів на годину.

Досягнення Кости вже занесено до Книги рекордів Гіннеса, а відео з його ефектним польотом стало популярним у Мережі. Емоції Даріо говорять самі за себе.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, 97-річний український тенісист потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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