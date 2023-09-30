На стадіоні готелю: Росія зіграє товариський матч з африканською збірною

Збірна Росії, яку вигнали з міжнародного футболу через повномасштабне вторгнення до України, проведе товариський матч з командою Кенії.

Про це повідомляють російські ЗМП (засоби масової пропаганди – прим.).

Гра між командою країни-агресорки та африканською збірною відбудеться 16 жовтня в турецькій Анталії на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex.

Зазначимо, що у відповідь на розв'язання Росією повномасштабної війни проти України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії була змушена грати лише товариські зустрічі, причому європейські країни відмовилися проводити матчі з представниками країни-окупантки. Відтак суперниками росіян були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар.

Раніше повідомлялося, що УЄФА повернув до міжнародних змагань російські команди у віковій категорії U-17, однак низка європейських країн уже заявили, що бойкотуватимуть матчі з представниками держави-терористки.

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