На стадіоні окупованої Нової Каховки колаборанти провели турнір на честь дня "побєдобєсія" (фото)

На стадіоні окупованої Нової Каховки колаборанти провели турнір на честь дня "побєдобєсія" (фото)

У Новій Каховці Херсонської облісті, тимчасово окупованій російськими військами, провели футбольний турнір до 9 травня.

Для цього вони використали стадіон "Енергія" - домашню арену однойменної команди Другої ліги України.

Про це повідомляється на сторінці Zorya Londonsk у Twitter.

Snaps of the victory day tournament… pic.twitter.com/L9vONX592d — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022

Зазначається, що окупанти підняли на стовпи російські та рядянські прапори.

Нагадаємо, що колишній гімнаст збірної України Максим Василенко з Херсона вкотре похизувався своєю любов'ю до "руского міра".

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