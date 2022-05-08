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На стадіоні окупованої Нової Каховки колаборанти провели турнір на честь дня "побєдобєсія" (фото)

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На стадіоні окупованої Нової Каховки колаборанти провели турнір на честь дня "побєдобєсія" (фото)

twitter.com/ZoryaLondonsk

У Новій Каховці Херсонської облісті, тимчасово окупованій російськими військами, провели футбольний турнір до 9 травня.

Для цього вони використали стадіон "Енергія" - домашню арену однойменної команди Другої ліги України.

Про це повідомляється на сторінці Zorya Londonsk у Twitter.

Зазначається, що окупанти підняли на стовпи російські та рядянські прапори.

Нагадаємо, що колишній гімнаст збірної України Максим Василенко з Херсона вкотре похизувався своєю любов'ю до "руского міра".

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