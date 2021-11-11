На стадіоні в Одесі перед матчем збірної України сталася пожежа: фото, відео

На стадіоні в Одесі перед матчем збірної України сталася пожежа: фото, відео

На щастя, ніхто не постраждав.

На стадіоні "Чорноморець" в Одесі сталася пожежа.

Як повідомляє "Думская", інцидент трапився в бізнесцентрі арени. З інформації від ДСНС, пожежа трапилася через коротке замикання в офісному кулері там спалахнуло майно на площі два квадратні метри.

Зазначається, що на місці події прибули декілька пожежних машин, але вогонь вдалося загасити за допомогою звичайного вогнегасника.

dumskaya.net/

dumskaya.net/

Саме на арені "Чорнморець" у четвер, 11 листопада, свій поєдинок проведе збірна України. Команда Олександра Петракова в рамках товариського матчу зустрінеться з Болгарією. Ця дуель розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Відвідати гру з болгарами в Одесі на стадіоні "Чорноморець" можуть до 18 тисяч уболівальників.

Арену можна буде заповнити лише на дві третини у зв'язку з карантинними обмеженнями. Повна місткість стадіону становить 27 тисяч осіб. Наразі на грі очікується 10-11 тисяч глядачів, проте ця цифра ще може зрости, оскільки квитки знаходяться у вільному продажу.

Потрапити на стадіон можна буде лише за наявності документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативного ПЛР-тесту, експрес-тесту або довідки лікаря про наявність антитіл. Експрес-тест можна буде зробити перед матчем біля стадіону.

Додамо, що слідкувати за всіма подіями цієї гри ви можете в текстовій онлайн-трансляції на ТСН Проспорт.

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