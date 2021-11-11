На стадіоні в Одесі перед матчем збірної України сталася пожежа: фото, відео

На щастя, ніхто не постраждав.
На стадіоні "Чорноморець" в Одесі сталася пожежа.
Як повідомляє "Думская", інцидент трапився в бізнесцентрі арени. З інформації від ДСНС, пожежа трапилася через коротке замикання в офісному кулері там спалахнуло майно на площі два квадратні метри.
Зазначається, що на місці події прибули декілька пожежних машин, але вогонь вдалося загасити за допомогою звичайного вогнегасника.
Саме на арені "Чорнморець" у четвер, 11 листопада, свій поєдинок проведе збірна України. Команда Олександра Петракова в рамках товариського матчу зустрінеться з Болгарією. Ця дуель розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Відвідати гру з болгарами в Одесі на стадіоні "Чорноморець" можуть до 18 тисяч уболівальників.
Арену можна буде заповнити лише на дві третини у зв'язку з карантинними обмеженнями. Повна місткість стадіону становить 27 тисяч осіб. Наразі на грі очікується 10-11 тисяч глядачів, проте ця цифра ще може зрости, оскільки квитки знаходяться у вільному продажу.
Потрапити на стадіон можна буде лише за наявності документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативного ПЛР-тесту, експрес-тесту або довідки лікаря про наявність антитіл. Експрес-тест можна буде зробити перед матчем біля стадіону.
Додамо, що слідкувати за всіма подіями цієї гри ви можете в текстовій онлайн-трансляції на ТСН Проспорт.