На суперматчі "Металіст" — "Зоря" та Metalist All-Star Game продано більше половини від усіх квитків

На суперматчі "Металіст" — "Зоря" та Metalist All-Star Game продано більше половини від усіх квитків

Навесні футбольний клуб "Металіст" обіцяє знову стати головним ньюзмейкером українського футболу.

Підтвердження тому — кількість квитків, проданих на 2 найочікуваніші матчі другої частини сезону 2021/2022.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На гру 1/4 Кубка України проти бронзового призера УПЛ та однієї з найсильніших команд країни луганської "Зорі" (1 березня, 19.30) вже продано 22 300 квитків. Зазначимо, що цей поєдинок стане першим офіційним для нашого клубу за понад три місяці.

На Metalist All-Star Game (28 травня, 18:00), в якому нинішній склад нашої команди зіграє проти легенд харківського клубу 2005-2013 років — продано 27 800. Цього вечора на харків'ян чекає неповторна подія, якій не знайти аналогів в історії української футболу!

Клейтон Шав'єр, Крістіан Вільягра, Марко Девіч, Едмар та інші суперзірки вітчизняного футболу знову вийдуть на поле нашого Павучка.

Зазначимо, що квитки на обидві події можна придбати у касі номер 1 стадіону "Металіст", а також з будь-якої точки світу онлайн.

Нагадуємо, що на гру "Металіст" — "Зоря" та Metalist All-Star Game діють сезонні абонементи. Також потрапити на матчі можна, купивши квиток за допомогою картки "єПідтримка".

З цінами на квитки на довгоочікувані матчі можна ознайомитись на схемах нижче:

Лише Харків! Тільки перемога!