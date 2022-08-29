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На телеканалі УНІАН відбудеться трансляція волейбольного матчу збірних України та Тунісу

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На телеканалі УНІАН відбудеться трансляція волейбольного матчу збірних України та Тунісу

Фото: fvu.in.ua/uk

Сьогодні, 29 серпня, на телеканалі УНІАН відбудеться трансляція матчу чоловічої збірної України з волейболу проти збірної Тунісу в межах Чемпіонату світу. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Окрім безкоштовної трансляції на ТБ, глядачі зможуть долучитися до перегляду у вільному доступі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ, що є партнерським проєктом Київстар та 1+1 media.

Перша гра українців у межах чемпіонату пройшла 27 серпня зі збірною Сербії та завершилася рахунком 0:3 на користь сербів. У разі перемоги над Тунісом Україні вдасться пройти до наступного етапу турніру, тож ця гра є дуже важливою для чоловічої збірної.

Нагадуємо, що ексклюзивним транслятором Чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків є загальнонаціональний телеканал УНІАН, що входить до складу 1+1 media. З відповідною пропозицією до 1+1 media звернулася польська телевізійна група Polsat, що володіє правами на трансляцію. Такі права передані медіахолдингу на безоплатній основі.

Як відомо, спершу ЧС з волейболу мав проходити в рф. Проте, за рішенням Міжнародної федерації з волейболу росія була повністю відсторонена від події. У березні 2022 року місце учасників збірної росії посіла збірна України.

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Дата публікації
Перегляди
505
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