На тлі ескалації російської агресії: Україні заборонили приймати міжнародні матчі з гандболу

На тлі ескалації російської агресії: Україні заборонили приймати міжнародні матчі з гандболу

Поєдинки "Мотора" та жіночої збірної України перенесли з території нашої країни.

Європейська федерація гандболу (EHF) ухвалила рішення про перенесення домашніх матчів запорізького "Мотора" в Лізі чемпіонів, а також поєдинку жіночої збірної України у відборі на Євро-2022.

Причиною цьому є ескалація військової агресії Російської Федерації проти України. Наразі EHF вважає неможливим проведення міжнародних матчів на території України.

Домашні поєдинки "Мотора" проти ПСЖ та "Барселони" перенесено до словацького Прешова. Поєдинки відбудуться 1 та 3 березня відповідно.

Своєю чергою, обидві гри жіночої збірної України проти Чехії у відборі на Чемпіонат Європи-2022 відбудуться 4 та 5 березня на арені чеської команди. Спочатку поєдинки були заплановані на 2 та 5 березня.

Рішення про матчі чоловічої збірної України проти Фінляндії в першому раунді плейоф відбору на Чемпіонат світу-2023, які заплановані на 16 та 20 березня, буде ухвалено пізніше.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила рішення про перенесення матчу кваліфікації до Чемпіонату світу-2023 між збірними України та Іспанії.

Читайте також:

"Ми сильні і подолаємо все разом": титулована українська шаблістка Харлан висловилася про агресію Росії

Польща звернулася до ФІФА щодо виїзного матчу з Росією у плейоф відборі до ЧС-2022, в організації вже відреагували

"Ми своє не віддамо": Зінченко емоційно підтримав Україну на тлі агресії РФ