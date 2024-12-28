На тлі фіаско у відборі на Євробаскет-2025: збірна України звільнила головного тренера

Федерація баскетболу України (ФБУ) припинила співпрацю з головним тренером чоловічої збірної України Віталієм Степановським.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФБУ.

Рішення про завершення співпраці ухвалили члени виконкому ФБУ на своєму голосуванні 28 грудня.

Головною причиною цього став незадовільний результат виступів чоловічої збірної України у кваліфікації до Євробаскету-2025, де національна команда зазнала 4 поразок у 4 поєдинках.

Степановський очолив національну команду в квітні 2023 року. Під його керівництвом збірна України зіграла вісім офіційних матчів, в яких здобула дві перемоги.

Ім'я нового головного тренера чоловічої збірної України з баскетболу буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, у відборі на чемпіонат Європи-2025 українські баскетболісти поступилися Словенії (73:87) та Португалії (77:79), а також двічі програли Ізраїлю (73:86, 75:88).

Після чотирьох турів українці (0 перемог) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Лідирують Словенія та Ізраїль, які здобули по 3 перемоги. На третій позиції – Португалія (2 перемоги).

Заключні матчі кваліфікації на Євробаскет-2025 збірна України зіграє на початку наступного року: проти Словенії (21 лютого) та Португалії (24 лютого). На чемпіонат Європи з групи, де виступають "синьо-жовті", вийдуть три найкращі команди.

Збірна України зберігає шанси потрапити на континентальну першість: для цього нашій команді потрібно в останніх матчах перемагати словенців та португальців і сподіватися, що Ізраїль обіграє Португалію. За таких розкладів українці зможуть випередити португальців у боротьбі за третю сходинку.

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