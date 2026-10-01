На тлі гучного скадалу: Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії — ЗМІ

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, який зі скандалом залишив розташування збірної Португалії, більше не гратиме за національну команду.

Про це повідомляє O Jogo.

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За інформацією видання, 41-річний футболіст не попрощався з партнерами по команді, коли залишав готель. Водночас він ухвалив остаточне рішення завершити кар'єру в збірній Португалії.

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27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

Згодом Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч третього туру Ліги націй із Данією, який відбудеться 1 жовтня. Після цього Роналду вирішив залишити табір збірної й оголосив про це в соцмережах.

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Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).

Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

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Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.

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