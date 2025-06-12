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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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На тлі конфлікту з Левандовські: головний тренер збірної Польщі пішов у відставку

Міхал Пробеж вирішив залишити збірну Польщі після того, як Роберт Левандовські відмовився грати за національну команду.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Міхал Пробеж

Міхал Пробеж / © Associated Press

Міхал Пробеж залишив посаду головного тренера збірної Польщі з футболу на тлі конфлікту із зірковим нападником "Барселони" Робертом Левандовські.

Про це Польський футбольний союз повідомив на своєму офіційному сайті.

Раніше Левандовські на своїй сторінці в Instagram оголосив, що відмовляється грати за національну команду допоки її головним тренером залишатиметься Пробеж.

"Я дійшов висновку, що в нинішній ситуації найкращим рішенням для добра національної збірної буде моя відставка з посади головного тренера. Виконання цієї функції було здійсненням моїх професійних мрій і найбільшою честю в житті.

Щиро дякую всім своїм співробітникам, працівникам збірної, президентові й правлінню за довіру. Дякую, звісно, футболістам, з якими мав честь працювати.

Бажаю вам усім успіху, адже збірна – це наше спільне національне надбання. І окрема подяка вболівальникам – ви були з нами завжди – у добрі і погані часи", – прокоментував свою відставку Пробеж.

Зазначимо, що Левандовські не прибув на червневий збір національної команди, пославшись на моральну втому після клубного сезону. У відповідь Пробеж вирішив відібрати у нього капітанську пов'язку та віддати її Пйотру Зелінському.

На рахунку Роберта 157 матчів за збірну Польщі, в яких він забив 84 голи.

Після трьох зіграних матчів у відборі на ЧС-2026 поляки з 6 очками посідають третє місце у групі G. "Кадра" на старті кваліфікації перемогла Литву (1:0) та Мальту (2:0), а потім програла Фінляндії (1:2).

Поточне турнірне становище у групі G: Фінляндія (7 очок, 4 матчі), Нідерланди (6, 2), Польща (6, 3), Литва (2, 3),  Мальта (1, 4).

Наступний поєдинок у кваліфікації на Мундіаль збірна Польщі зіграє 4 вересня на виїзді проти Нідерландів.

Нагадаємо, Пробеж очолив польську збірну у вересні 2023 року, замінивши португальця Фернанду Сантуша. На Євро-2024 поляки не вийшли з групи, набравши одне очко – програли Нідерландам та Австрії, а також зіграли внічию з Францією.

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