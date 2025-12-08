- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 341
- Час на прочитання
- 2 хв
На тлі скандалу: "Ліверпуль" ухвалив важливе рішення щодо Салаха
Єгиптянина не включили до заявки на матч Ліги чемпіонів проти "Інтера".
Англійський "Ліверпуль" залишив зіркового форварда Мохамеда Салаха поза заявкою на матч шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти міланського "Інтера".
33-річний єгиптянин не потрапив до списку гравців, які можуть взяти участь у поєдинку з "нерадзуррі", опублікованому на офіційному сайті мерсисайдського клубу.
За інформацією авторитетного інсайдера Ніколо Скіри, головний тренер команди Арне Слот ухвалив рішення не включати Салаха до заявки на гру з "Інтером" після його скандального інтерв'ю про клуб та нього самого.
Раніше повідомлялося, що Мохамед публічно розкритикував "Ліверпуль", висловивши невдоволення своїм перебуванням на лавці запасних в останніх матчах команди.
Поєдинок "Інтер" – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 9 грудня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
Після п'яти турів "Ліверпуль" (9 очок) посідає 13-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.
За підсумками основного етапу Ліги чемпіонів вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Нагадаємо, Салах виступає за "Ліверпуль" від липня 2017 року, перейшовши з "Роми" за 42 мільйони євро.
Разом з мерсисайдцями він двічі ставав чемпіоном Англії, зокрема й минулого сезону, в якому забив 34 м'ячі та віддав 23 асисти в усіх турнірах на клубному рівні.
Мохамед є третім найкращим бомбардиром в історії "Ліверпуля" – 250 м'ячів у 420 матчах. Цього сезону він забив 5 голів та віддав 3 асисти в 19 поєдинках за мерсисайдців.
У квітні 2025 року Салах подовжив контракт з "Ліверпулем", підписавши угоду терміном до літа 2027 року.