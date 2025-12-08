На тлі скандалу: "Ліверпуль" ухвалив важливе рішення щодо Салаха

Мохамед Салах / © Associated Press

Реклама

Англійський "Ліверпуль" залишив зіркового форварда Мохамеда Салаха поза заявкою на матч шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти міланського "Інтера".

33-річний єгиптянин не потрапив до списку гравців, які можуть взяти участь у поєдинку з "нерадзуррі", опублікованому на офіційному сайті мерсисайдського клубу.

За інформацією авторитетного інсайдера Ніколо Скіри, головний тренер команди Арне Слот ухвалив рішення не включати Салаха до заявки на гру з "Інтером" після його скандального інтерв'ю про клуб та нього самого.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Мохамед публічно розкритикував "Ліверпуль", висловивши невдоволення своїм перебуванням на лавці запасних в останніх матчах команди.

Поєдинок "Інтер" – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 9 грудня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів "Ліверпуль" (9 очок) посідає 13-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

За підсумками основного етапу Ліги чемпіонів вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Реклама

Нагадаємо, Салах виступає за "Ліверпуль" від липня 2017 року, перейшовши з "Роми" за 42 мільйони євро.

Разом з мерсисайдцями він двічі ставав чемпіоном Англії, зокрема й минулого сезону, в якому забив 34 м'ячі та віддав 23 асисти в усіх турнірах на клубному рівні.

Мохамед є третім найкращим бомбардиром в історії "Ліверпуля" – 250 м'ячів у 420 матчах. Цього сезону він забив 5 голів та віддав 3 асисти в 19 поєдинках за мерсисайдців.

У квітні 2025 року Салах подовжив контракт з "Ліверпулем", підписавши угоду терміном до літа 2027 року.